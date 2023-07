Ja biseda e fundit e dy pilotëve që humbën jetën në Shkodër

Para se të rrëzohej, dy pilotët kishin komunikuar në radio me Albcontrol duke i thënë “jemi mbi Vermosh, gjithçka po shkon mirë, do fluturojmë mbi liqenin e Shkodrës dhe më pas do përfundojmë fluturimin në bazë".

Kjo ka qënë biseda e fundit e dy pilotëve që humbën jetën tragjikisht Donald Hoxha dhe Floran Delia kanë bërë me kullën e komunikimit në Rinas, shkruan sot Shqiptarja.com. Sipas saj, përpara se helikopteri ushtarak “EC-145” të rrëzohej në ujë ka komunikuar me kullën e komunikimit në Rinas, duke dhënë koordinatatat e fundit, me vendodhjen e tij.

Në komunikimin e fundit ushtarakët nuk kanë raportuar asnjë anomali teknike, por vetëm kanë dhënë vendodhjen dhe lartësinë e fluturimit dhe pas kësaj komunikimi është mbyllur.