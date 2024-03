Obama “kërcënon” Britaninë: Do të keni pasoja nëse lini BE-në

Presidenti i SHBA-ve, Barak Obama ka paralajmëruar Dejvid Kameron se nëse Britania do të kërkojë daljen nga Eurozona do të jetë në fundin e listës për marrëveshje tregtare me SHBA-të. Obama ka shfrytëzuar rastin, duke bërë këtë deklaratë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Britanik. Obama vizitoi sot Britaninë.

Ai megjithatë insistoi se deklaratat e tij nuk janë “kërcënime”, por duhen parë si deklarata emocionale që u bëhen vetëm popujve dhe njerëzve miq që u do të mirën.

“Si një mik i Britanisë, më duhet të jem i sinqertë deri në fund për pasojat që do të ketë një votë për daljen e Britanisë nga BE-ja”, tha Obama.