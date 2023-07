Pamja e Ciljetës ndryshon papritur...

Edhe pse jemi mësuar që ta shohim gjithë me pamje të ndryshme. Edhe kësaj here këngëtarja Çiljeta Xhilaga ka ndërruar ngjyrën e saj të flokëve.

Ajo tashmë është bërë një flokëkuqe shumë e bukur dhe me këtë dukje Çili po e tregon anën e saj të zjarrtë që e ka përbrenda.

Me këtë pamje ajo do të paraqitet edhe në klipin e saj të ri të këngës ‘Gangsta Love’ të cilën e ka në bashkëpunim me reperin Noizyn.