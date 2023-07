Kuvendi mblidhet në seancë plenare, diskutohen ndryshimet në Buxhetin e Shtetit

Kuvendi i Shqiperise mblidhet sot ne seance plenare per te diskutuar aktin normativ per ndryshimet ne Buxhetin e vitit 2015. Pritet te kete jo pak diskutime per ceshtjen e situates ekonomike ne vend ashtu sikurse per ceshtjet e nxehta te trafikut te lendeve narkotike dhe te aferes se pretenduar me ceshtjen CEZ.

E enjte, datë 10.09.2015, ora 10.00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare, datë 7.09.2015.

2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend.

3. Akti Normativ nr. 1, datë 29.07.2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014, për buxhetin e vitit 2015”.

4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8738, datë 12.02.2001 “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar””.

5. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.