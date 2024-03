Barcelona nxjerr mllefin, "termet 8-ballësh" ndaj La Corunas

Barcelona nxjerr mllefin pasi deshtoi në tre ndeshjet e fundit në La Liga.

Ne keto ndeshje djemte e Enriques kishin shënuar vetëm 2 gola, duke regjistruar 3 humbja, por mbrëmjen e së mërkurës, Barcelona ka nxjerrë të gjithë inatin e ndeshjeve të fundit duke fituar thellë, 0-8 ndaj Deportivo La Corunas në transfertë.

Luis Suarez ishte njeriu i ndeshjes pasi arriti të shënonte 4 herë, ndërsa gjetën golin edhe Rakitic, Bartra, Neymar, si edhe Lionel Messi, i cili nuk shënonte prej javësh të tëra.

Pjesa e parë u mbyll me vetëm dy gola, ndërsa në të dytën ekipi i Luis Enriques shënoi edhe 6 herë të tjera.

Me këtë fitore, Barcelona ruan vendin e parë me 79 pikë, por Atletico ka mundësi të barazohet sërish me katalanasit me pikë nëse do të fitojë ndeshjen ndaj Bilbaos, ndërsa Reali luan ndaj Villareal dhe nëse fiton e çon sërish në një pikë diferencën nga kryesuesit.