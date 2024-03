Eurodeputeti Fleckenstein në Tiranë, takim me Metën e Bashën

Deputeti i Parlamentit Europian Knut Fleckenstein ndodhet sot në Tiranë për negociatat që po zhvillohen mes palëve politike për realizimin e reformës në drejtësi.

Në axhendën e takimeve të Fleckenstein është parashikuar takim me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta dhe me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim. Ajo që bie në sy është mungesa e takimit e eurodeputetit me Kryeministrin Edi Rama.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Fleckenstein ndodhet në takim me kryeparlamentarin Meta tek Kryesia e Kuvendit, i shoqëruar edhe nga ambasadorja e BE në Tiranës Romana Vlahutin. Takimi me Metën është parashikuar 60 minuta e më pas do të takohet me kreun e demokratëve.