Aksioni në Vlorë, dy persona kapen me 23 kilogramë drogë

Policia lokale njoftoi se ka finalizuar sot Operacionin Anti-Drogë të koduar "RESULAJ", gjate te cilit eshte arritur te sekuestrohen 22 kg e 320 gr lëndë narkotike, të llojit "Cannabis sattiva".

Burimet zyrtare thane se jane kapur dhe arrestuar në flagrancë 2 persona.

Ata jane shtetasit:

1. Fatjon Zykaj, 30 vjeç, banues në fshatin Resulaj - Vlorë.

2. Pajtim Basho, 50 vjeç, banues në Bashkinë Selenicë - Vlorë.

Sipas komunikates, shërbimet e Policisë së Vlorës, në bazë të këtij Operacioni kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të këtyre 2 personave në aksin rrugor "Resulaj - Selenicë", pasi:

Këta shtetas, duke udhëtuar në aksin rrugor pranë fshatit Resulaj, në drejtim të Selenicës, me automjetin tip "Audi A-3" me targë: Vl5011C, në pronësi të shtetasit: Fatjon Zykaj, janë kapur në flagrancë në ndjekie nga Policia, pasi gjatë një kontrolli të ushtruar në këtë automjet, është konstatuar një sasi me lëndë narkotike prej 19 kg e 400 gr, të llojit "Cannabis sattiva" (fshehur në bagazhin e këtij mjeti, mbështjellë me thasë prej thurje).

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën 3-katëshe të shtetasit: Fatjon Zykaj, në fshatin Resulaj, Shërbimet e Policisë kanë gjetur një sasi me lendë narkotike prej 820 gr, të llojit "Cannabis sattiva" (fshehur në katin e 2-të të kësaj banese).

Gjithashtu, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit: Pajtim Basho, në Bashkinë Selenicë, Shërbimet e Policisë kanë gjetur një sasi me lëndë narkotike prej 2 kg e 100 gr, të llojit "Cannabis sattiva" (futur në një çantë sportive dhe fshehur në një kuti kartoni).

Policia ka bllokuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

- Në total: 22 kg e 320 gr, lëndë narkotike të llojit "Cannabis sattiva",

- një automjet tip "Audi A-3" me targë: VL5011C,

- 3 aparatë celularë.