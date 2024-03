Vajza e Eli Farës me foto “hot” ekspozon gjoksin

Marina është vajza simpatike e këngëtares së mirënjohur Eli Fara. Deri më sot jemi mësuar të shikojmë këngëtaren e serenatave me foto ku shfaqet në një formë përfekte. Shpesh herë Eli ka deklaruar se këshillohet për look-un me të bijën. E nuk kishte se si most ë këshillohej me Marinën, e cila kujdeset shumë për veten. Në këto foto shfaqet qartazi pasioni i saj për modën. Marina ka bërë disa shprepje ku ka guxuar me veshjen.