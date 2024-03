FBI pagoi hackera profesionistë për dekodimin e iPhone

Byroja Federale e Hetimit, FBI ka paguar hackera profesionistë për të zhbllokuar iPhone –in e terroristit të San Bernardinos.

Hackers –at kanë arritur të gjejnë të metë në sistemin e sigurisë të paisjes dhe të dhënat më pas ia dorëzuan Byrosë Federale të Hetimit, në këmbim të një shumë të majme parashë.

Lajmi u be me dije nga “Washington Post”. Aty shkruhet se pas marrjes së këtyre të dhënave, FBI e kishte të lehtë më pas që ta hapte telefonin, pa aktivizuar masat e sigurisë të iPhone –it, që do të fshinin çdo të dhënë të tij.

iPhone 5C ishte në pronësi të Syed Farook, i cili sëbashku me bashkëshorten e tij, Tashfeen Malik, qëlluan për vdekje 14 persona në një sulm në San Bernardino, në Kaliforni, Dhjetorin e sahkuar. Ata u vranë më pas gjatë aksionit të policisë.

Apple e kundërshtoi urdhrin e gjykatës në Shkurt, që i kërkonte kompanisë që të shkruante një tjetër program (software) për të zhbllokuar telefonin. Por muajin e shkuar, FBI hoqi dorë nga çështja, duke thënë se kishte mundur të merrte me sukses të dhënat që ndodheshin në telefon, me ndihmën e një pale të tretë.

Në atë kohë u përfol se kjo palë e tretë mund të ishte firma izraelite mbi sigurinë kibernetike, Cellebrite, por burime për “Washington Post” pretendojnë të kundërtën.