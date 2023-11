Skandal: Të rinjtë kolumbianë, “aventura” seksuale me gomerë (Video)

Në veri të Kolumbisë po sillen fjalë bizare se të rinjët duan të bëjnë seks me gomarë dhe ajo atje është pjesë e “rritjes”. Zyrtarët kanë vendosur të verifikojnë këto zëra, dhe me atë që kanë mësuar e parë, kanë përfunduar te terapeuti, transmeton lajmi.net Dokumentari i shkurtër, në të cilin të rinjët që veç sa kanë hyrë në pubertet i përshkruajnë aventurat e tyre seksuale me gomarë, ndërsa vendësit mendojnë që gjithçka është normale.