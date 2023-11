Seks me Xhesikën?! Vildanja: Nuk e njoh fare, mua më pëlqejnë meshkujt

Thashethemet për Vildane Zenelin dhe Xhesika Ndojin, janë shumë të pranishme në media.

Këtë herë është folur për një marrëdhënie mes Vildane Zenelit dhe Xhesika Ndojit.

Modelja shqiptare ka reaguar nëpërmjet një statusi në Facebook, duke shkruar:

“Une se di as kush eshte Xhesika Ndoja. As qe e kam parë ndonjëherë. Si ka mundesi te kem foto me dike qe nuk e njof dhe kur se kam pa. Kush e ka bere ket shkrim???? Dhe ku Jan fotot ???? Ndjesë Xhesikës që po tregohem kaq e ashpër, por se kam takuar kurrë ndaj s’mund të kem foto me të në shtrat. Mua më tërheqin meshkujt”, shkruan modelja.