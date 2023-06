A do i lejojë De Biasi kuqezinjtë të bëjnë seks në Euro 2016?!

Në hotelin ku do të grumbullohet Kombëtarja shqiptare do të kenë të drejtë të qëndrojnë edhe familjarët e lojtarëve. Por, ende nuk dihet nëse Gianni De Biasi do t’ua mundësoj lojtarëve seksin para ndeshjeve.

Për ta bërë sa më shumë relaksuese periudhën e para ndeshjeve, stafi i Kombëtares ka menduar që në hotelin ku do të grumbullohet skuadra kuqezi të vijnë edhe familjarët e lojtarëve. Kësisoj, futbollistëve do t’u lejohet që të flenë me bashkëshortet.

Në fakt, kjo çështje ka hapur debate të mëdha në disa prej Kombëtareve europiane. Ka trajnerë që mendojnë se lojtarët mund të jenë më mirë psikologjikisht nëse kanë pranë partneret e tyre. Më së shumti kryerja e marrëdhënieve seksuale në ditët para ndeshjeve është bërë një çështje e diskutuar edhe në Kombëtaret më të mëdha europiane, shkruan Panorama Sport.

Tashmë, nuk dihet nëse De Biasi do ta lejojë një gjë të tillë te kuqezinjtë, duke u krijuar këtyre të fundit luksin për të pasur partneret gjatë grumbullimit në Austri. Ndërkohë, dy ditë më parë, në një bisedë për “Top Channel”, menaxheri i Kombëtares, Alban Bushi, zbardhi axhendën kuqezi.

“Në hotel nuk do të qëndrojë askush tjetër, për aq ditë sa aty do të qëndrojë ekipi ynë kombëtar. Është një vend i qetë, hoteli është afër me bregdetin. Fushën e stërvitjes e kemi shumë afër hotelit, pothuajse 2 minuta në këmbë. Përveç pjesës teknike, një tjetër gjë që ndikon direkt në performancën e futbollistëve në një aktivitet të tillë është edhe ana psikologjike e tyre”, ka deklaruar ai.

“Ky detaj, i vogël në dukje, nuk është lënë pas dore as nga stafi teknik i Kombëtares tonë. Ne do t’ua bëjmë shumë relaksues futbollistëve grumbullimin. Herë pas here familjarët do të marrin pjesë, të cilët do të mund t’i relaksojnë për ndeshjet në vazhdim. Po mendojmë që të marrim edhe një psikolog me vete”, ka thënë menaxheri Bushi.