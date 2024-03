Era Istrefi po ngjit shkallët e karrierës, pritet dueti me këtë yll botëror

Themeluesit e Ultra Music me të cilët Era Istrefi ka nënshkruar kontratë, janë duke hyrë në bisedime që ajo të bashkëpunoj me yllin botëror, Nicki Minaj.

Vajzat kanë thuajse të njëjtin stil dhe projekti mund të rezultonte një hit.

Në rast se kjo gjë arrihet, Nicki Minaj do të jetë reperja e parë që ka realizuar duete me dy vajza shqiptare. Me Bebe Rexhën ajo ka realizuar dy këngë.