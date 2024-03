Mesazhi shokues në rrjetin social: “Përshëndetje bir, po të shkruaj nga varri”

Një përdorues i rrjetit social “Reddit” ka postuar email-in që mori nga i ati dy vjet pasi kishte vdekur. Babai i tij kishte përdorur një faqe të quajtur “Future Me”, e cila të lejon t’i dërgosh email-e vetes disa vite më vonë apo edhe njerëzve të dashur. “Përshëndetje bir,

Po të shkruaj nga varri, huuuuu. Të kisha thënë që do të kthehesha sërish.

Seriozisht, në kohën kur ti do të lexosh këtë, unë nuk do të kem ikur. Shpresoj ta kesh rregulluar jetën tënde edhe pa plakun dhe të kesh ndihmuar edhe nënën tënde ta bëjë këtë. Kam besim të plotë se je kujdesur për të po aq shumë sa e kam bërë unë.

Kam disa gjëra që dua t’i ndaj me ty dhe disa të tjera që nuk pata mundësi të t’i them muajt e fundit, kur isha në kohë (mendoj se morfina mund të më ketë kthyer në një bimë në ato ditë. Shpresoj të të kem argëtuar me halucinacionet e mia nën efektin e saj).

Gjëja e parë që dua të të them është se jam krenar...”, shkruan babai.shekulli