SHBA-ja nuk kërkon konflikt me Rusinë dhe mbështet një zgjidhje paqësore të konfliktit ukrainas që ka shkaktuar përkeqësimin më të rëndë të marrëdhënieve mes Moskës dhe Perëndimit që prej fundit të Luftës së Ftohtë, deklaroi sot në Kiev sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry.

“SHBA-ja nuk kërkon konflikt me Rusinë. As presidenti ukrainas, Petro Porochenko, as SHBA-ja, as evropianët”, theksoi sekretari amerikan i Shtetit, Kerry në një konferencë shtypi me presidentin ukrainas, Poroshenko.

“Ne dëshirojmë një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë”, shtoi ai.

”Rusia duhet të angazhohet menjëherë për një armëpushim në lindje të Ukrainës ku ajo mbështet rebelët prorusë”, nënvizoi sekretari amerikan i Shtetit.

“Duhet të ketë një angazhim të menjëhershëm për një armëpushim real, që nuk duhet të jetë një qëllim i shkruar në letër, por duhet të vijojë nga veprime konkrete”, shtoi Kerry.

“Kërcënimi më i madh për Ukrainën është agresioni rus që po vazhdon në lindje ku konflikti i armatosur ka shkaktuar më shumë se 5 300 të vdekur në rreth dhjetë muaj”, deklaroi Kerry në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin ukrainas Petro Poroshenko