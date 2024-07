Berisha ankohet: Rama si lë mediat të bëjnë lajm statuset e mia në Facebook

Ish-Kryeministri Sali Berisha gjate bashkebisedimit te sotem me gazetaret u ndal edhe tek rrjeti social Facebook dhe statuset qe ai publikon ccdo dite. "Unë jam para jush për këto që them ne parlament dhe që shkruaj në Facebook-un tim, për të cilin kanë dhënë urdhër ta censurojnë. U është dhënë urdhër pronarëve të mediave që statuset e Berishës të mos duken më as në lajme dhe as në me germa në mediat tuaja. Ç’ka më bind mua që do të jete Facebook që do ta rrezoje Edi Ramën. Kur arrin të censurojë Facebook tim të cilin unë punoj me shumë kujdes dhe nuk përgënjeshtrojnë kurrë asnjë status. Imagjino çfarë bëjnë ata me zërin e qytetarëve. Por Facebook do ta rrezojë atë", u shpreh berisha.