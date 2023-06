Jose Mourinho do të rikthehet tek Real Madridi?

E përditshmja britanike, The Mirror shkruan se presidenti i Real Madridit, Florentino Perez ka dështuar në një përpjekje për të ripunësuar gjatë janarit The Special One.

Por, pasi gjigantët spanjollë po mbesin pothuajse duarbosh pas humbjes 2-0 kundër Wolfsburgut në ndeshjen e parë të çerekfinale së Ligës së Kampionëve, Perez mund ta rikthej portugezin.

Ish-bosi i Chelseat, Mourinho gjithashtu po humb durimin në lidhje me angazhimin si trajner i ri i Manchester United, i cili në këtë post do ta zëvendësonte Louis Van Gaalin.

Mbetet të shihet në se portugezi do të rikthehet në drejtimin e skuadrës madrilene apo do të bëhet trajner i Djajve të Kuq.telegrafi