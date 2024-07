Plagosin me kacavidë 18-vjecarin, tre të rinj arrestohen në Tiranë

Policia e Tiranës ka ndaluar shtetasit me iniciale E. M., 21 vjeç, M.Gj., 19 vjeç dhe A. H., 19 vjeç, banues në Tiranë, pasi kanë plagosur me kaçvidë pas shpine 18-vjeçarin me iniciale N. LL.Mësohet se ngjarja ka ndodhur përballë shkollës “Harry Fultz”. Gjatë një konflikti për motive të dobëta, tre të rinj kanë ushtruar dhunë fizike dhe më pas kanë goditur me kaçavidë mbas shpine 18-vjeçarin.I plagosuri u dërgua për marrjen e ndihmës së nevojshme në spital, ndërsa u bë arrestimi i tre të dyshuarve.Uniformat blu po hetojnë për zbardhjen e rrethanave të sherrit mes katër të rinjve.