Përplasje për dekriminalizimin, Hysi: Ligji me probleme! Bylykbashi: Pezulloni zyrtarët

Deputetja e Partisë Socialiste, Vasilika Hysi, ka deklaruar sot në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve se ligji për Dekriminalizimin është me probleme, pasi është miratuar me nxitim. Ajo ka arsyetuar për këtë gjë duke thënë se u nxituan për shkak të konsensusit me opozitën.

“Ligji ka probleme. Ndjesë, e miratuam me nxitim për hatër të konsensusit”, u shpreh deputetja socialiste.

Duke diskutuar për aktet nënligjore të Dekriminalizimit në këtë komision, deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashki, ka insistuar sërish që zyrtarët e lartë të pezullohen nga detyra, nëse arrestohen në flagrancë, duke iu referuar këtu rastit të deputetit Armando Prenga. Ai ka pohuar se janë disa zyrtarë shtetit, të cilët janë me rrezikshmëri.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Nëse zyrtarët arrestohen në flagrancë, të pezullohen nga detyra deri sa të shpallet vendimi i Gjykatës”, tha deputeti i PD, Bylykbashi.