Nxori virgjërinë në shitje, por nuk merr asnjë reagim të vetëm: Sikur të isha... femër!

Seb Ciercies ka vendosur që virgjërinë e tij ta shesë për 850 euro!

Ai kishte vënë reklamën në gazetën lokale të qytetit Brasov në Rumani, por nuk mori asnjë përgjigje të vetme.

“Jam mashkull 29 vjeçar. Atlet dhe i mbajtur mirë, me flokë të errëta. Po e shes virgjërinë për 850 euro. Transporti nuk është i përfshirë”, thuhet në reklamën ku kishte vendosur edhe fotografinë e tij.

Megjithëse kanë kaluar disa javë, ai ende është duke pritur një reagim të vetëm.

“Nuk po e kuptoj, jam i pashëm dhe kam trup të mirë. Kam menduar se dikush do të më ofronte më shumë”, ka thënë ai kur është pyetur nga mediat për mungesën e interesimit nga klientët.

“Jam i shëndetshëm. Nuk jam Brad Pitt, por nuk jam as i shëmtuar”, ka shtuar i virgjëri Ciercies.

Me paratë që do të fitonte, Seb - që është edhe i papunë - do të paguante borxhet dhe do të ndihmonte vëllain e sëmurë nga diabeti.