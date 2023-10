Prezantohet makina elektrike "Modeli 3" i "Tesla"-s, ja cmimi

Kompania "Tesla" ka prezantuar “Modelin 3”, makinën e saj elektrike më të re, për të gjithë klientët.

Elon Musk shefi i kompanisë prezantoi modeli i ri këtë javë në Kaliforni. Ai zbuloi se çmimi i kësaj makine do të jetë 35. 000 dollarë.

Gjithashtu bëri me dije se menjëherë pas prezantimit, ka pasur një numër të lartë porosish nga mbarë bota, të cilat deri më tani arrijnë në 115 mijë, numër ky më i lartë se numri i përgjithshëm i automjeteve të shitura në SHBA vitin e kaluar.

Modeli 3 do të ndeshet me konkurrencën ekzistuese nga “Audi A4” dhe “BMW 3”, të dyja me karburant, si dhe një numër makinash elektrike si “Chevrolet Bolt EV” nga “General Motors”.

“Tesla” njihet për dizenjo elegante, që deri tani janë shitur vetëm në tregun e makinave të shtrenjta. “Modeli 3” me katër dyer, do të ketë një mbulesë prej xhami me pamje të gjerë, dhe linja aerodinamike që afrojnë me makinat sportive.