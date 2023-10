Ndodh edhe kështu! Klienti kërcënon me jetë avokatin: Më kthe paratë!

Një avokat në Tiranë ka bërë kallëzim në polici, pasi një 52-vjeçar e ka përndjekur vazhdimisht, duke i kërkuar shumën e parave gjatë kohës që përfaqësonte si klient.

Policia ka shpallur në kërkim 52-vjeçarin me iniciale A.M për përndjekje dhe kanosje ndaj avokatit me iniciale S.K 37 vjeç, shkruan ‘Gazeta Shqiptare’.

52-vjeçari ka qenë i dënuar për veprën penale të falsifikimit dhe tashmë i ka kërkuar avokatit që e përfaqësonte shumën e parave kur e përfaqësonte gjatë gjyqit si palë mbrojtëse.

Kështu ka deklaruar në polici avokati, i cili ka shtuar gjithsesi se nuk i ka marrë asnjë shumë parash klientit të tij, përveç pjesës që i takonte për punën e tij.

“Për çdo ditë më del para derës e më kërcënon se do më vrasë, nëse nuk i kthej shumën e lekëve që më ka dhënë gjatë kohës që kam qenë pala e tij mbrojtëse në gjyq”, ka thënë avokati S.K në policisë gjatë denoncimit që ka bërë.