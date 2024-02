'Vrasësi' i Doshit, Durim Bami del sot në Gjykatën e Krimeve të Rënda

Durim Bami, vrasësi i pretenduar për të eleminuar dy deputetët Tom Doshi dhe Mhill Fufi, do të dalë sot para Gjykatës së Krimeve të Rënda.

Mësohet se Bami do të paraqitet para togave të zeza rreth orës 14:30 ku do të njihet me akuzat.

Durim Bami u ndalua katër ditë më parë nga policia ndërsa po tentonte të largohej jashtë vendit. Sipas burimeve ai ka deklaruar në polici, se gjithë ngjarja është e sajuar nga Doshi.

Por në videon e publikuar nga deputeti Doshi, ai shfaqet duke rrëfyer të gjithë planin e vrasjes së dy deputetëve dhe përmend edhe emrin e Ilir Metës si porositës