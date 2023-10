Gjatë një fotoje të bërë me këngëtaren Bleona Qereti gjatë një eventi, Albërie Hatërgjonaj pa dashur na tregon edhe më shumë… Asaj i është hapur paksa xhaketa dhe diçka i duket në sfond… dekolteja?

Fotoja e postuar në profilin e Facebook-ut të Bleonës, është shoqëruar me këtë koment: “This is how we do it !!! #keepingupwiththealbanians”.