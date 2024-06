Shefi i komisariatit i tregon organin seksual gruas së të burgosurit

Shefi i Komisariatit i tregon organin seksual gruas se nje personi qe mbahet i arrestuar ne komisariat.

"Mirror” shkruan se gruaja ka pohuar se ai i ka kërkuar favor seksual në këmbim të takimit me të shoqin qe mbahej ne burg.

Videoja esht filmuar në komisariatin e policisë së Tucuman, në një provincë të Argjentinës, është publikuar nga një gazetë vendase online dhe më pas është përhapur me shpejtësi në të gjithë botën.

Shefi i policisë lokale Dante Bustamante është shprehur: “Ne kemi kërkuar një raport zyrtarë me shkrim nga gazeta e cila e ka publikuar videon, ndërsa do të hetohen dhe do të merren masa ndaj personave të përfshirë në këtë skandal”.