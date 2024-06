Shkodër, malazezi përplas me trajler karrocën me kalë, vdes 47-vjecari

Një trajler që drejtohej nga një shtetas malazez ka përplasur një karrocë me kalë duke e lënë të vdekur drejtuesin e karrocës.

Përplasja ndodhi mbrëmjen e të premtes në Shkodër në rrugën që lidh këtë qytet me pikën kufitare të Hanit të Hotit, në vendin e quajtur Grudë Fushë Malësi e Madhe.

Malazezi me iniciale E. R., 44 vjeç, duke drejtuar një trajler me targë PG-GF453, ka aksidentuar shtetasin me iniciale G. S..

47-vjeçari banues në fshatin Demiraj, që po lëvizte me karrocë me kalë, ka ndërruar jetë në spital.

Drejtuesi i mjetit tip trajler është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Malësi e Madhe.