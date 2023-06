Mësuesja e tmerrshme në Peshkopi, i vë litarin në fyt nxënësit

Një tjetër denoncim në portalin e "Jeta osh qejf"

Rasti i fundit ka ndodhur në shkollën “Selim Alliu” të Peshkopisë, ku një mësuese ka nxjerrë para dërrasës së zezë disa nxënës dhe u qëllon atyre me një litar tek këmbët. Nuk dihet arsyeja, por mesa duket një sherr mes nxënësve ka bërë që mësuesja të marrë këtë masë disiplinore. Në fund të videos, mësuesja merr litarin dhe ia vendos në fyt një nxënësi dhe në këtë moment bashkëmoshatari i tij e shkëput filmimin nga frika.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shpresojmë që Ministria e Arsimit t’i shikojë këto pamje dhe të marrë masa ndaj mësuesve të tillë, që nuk e meritojnë ta mbajnë emrin e këtij profesioni kaq fisnik.

“Pershendetje "Jeta osh Qef" desha të ndaj me ju këtë video që të marrin masa për këto lloj mesuesish në shkollat tona që rrihen nxënësit me litar. Kjo ka ndodh ne qytetin e Peshkopisë në shkollën "Selim Alliu". Një sherr mes nxënësve dhe kjo zysha i bën shembull u bie me litar ka komët dhe në fund që është shkëputur video është shkëputur nga frika se i ka vendos litarin në fyt”, thotë një i afërm i njërit prej nxënësve.