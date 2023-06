Basha “qan hallet” me gazetarët: Ligji i dekriminalizimit nuk do mbetet në sirtar!

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, po zhvillon një bashkëbisedim me gazetarët në selinë blu, pas përfundimit të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Po e filloj për t’ju informuar për vizitat në SHBA, ndonëse ajo ka pasur jehonë në mediat sepse është një vizitë e rëndësishme për Shqipërinë”, e nisi fjalën kreu i opozitës Lulzim Basha.

“Të ndërtojmë një vektor kontribuimi që në këto 25 vjet të ekzistencës së shtetit shqiptar ka qenë vetem përfitimi. Vizita ime është e para si kryetar i opozitës dhe vjen në një kohë sfidash të mëdha globale dhe të brendshme të SHBA-së. Janë në valën e primareve presidenciale dhe bota përballet me sfidat e terrorizmit, krizat në Ukrainë etj, të reflektuara në partnerët kryesorë të SHBA, si BE. Megjithatë, zyrtarët amerikanë ndanë kohë dhe vëmendje duke më rezervuar mua jo vetëm kohën dhe vëmendjen, por edhe garancinë për Shqipërinë në sfidat me të cilat ajo përballet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dhe ky është në fakt një inkurajim i madh jo vetëm për ne, por të gjithë shqiptarët dhe më sjell para jush me një arsyetim të mbështetur se sfidat kryesore të Shqipërisë do të mbështeten dhe ligji për dekriminalizimin nuk do të mbeten në sirtar, se personat me rekorde kriminale do të nxirren nga institucionet dhe kjo është e papranueshme e theksoj e papranueshme për SHBA dhe nuk do të tolerohen. Ato do të jenë në krah të opozitës për zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe garancinë e votës së lirë”.