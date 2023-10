Avdiaj: Jam krenar që do të luaj me kombëtaren shqiptare

Mediat austriake kanë shkruar këto ditë rregullisht për kombëtaren e Shqipërisë. Kjo, për shkak se nesër, në orën 17:30, do të përballet në një miqësore me kuqezinjtë e De Biazit, në kuadrin e përgatitjeve të të dyja palëve për finalet e “Euro 2016”.

Roland Gërxhaliu dhe Hamdi Salihi, që kanë pikëtakime me futbollin austriak, aktualisht pjesë e Superiores, me Tiranën dhe Skënderbeun, respekjtivisht, kanë qenë rrëfyes për mediat e ndryshme të këtij vendi alpin, ndërkohë që sot i ka ardhur radha Donis Avdijajt, një elementi mjaft cilësor, që rikonfirmon faktin se do t’i bashkohet së shpejti kombëtares shqiptare.

Ai do të jetë i pranishëm në “Happel Stadium”, për herë të fundit si spektator, sepse në fushatën eliminatore të “Rusia 2018” do të jetë pjesë e kuqezinjve. “Derstandard.at” shkruan: “Shqipëria do të ndeshet të shtunën në Vjenë, në “Happel Stadium” me Austrinë, ndërsa mund të marrë përforcime nga ky vend para Kampionatit Europian. Lojtari i Sturm Graz, Donis Avdijaj, do të vazhdojë të luajë për Shqipërinë, madje shpreson të marrë pjesë në finalet e “Euro 2016”, në në Francë.

Ai thotë: “Vendimi im është marrë. Nëse kombëtarja shqiptare do të ketë nevojë për mua, do të jem atje. Të përfaqësoj fanellën kuqezi përbëm një nder për mua.” Ky është një futbollist ofensiv, i lindur në Gjermani, por me rrënjë shqiptare. Ish-lojtari i kombëtareve të modhave të Gjermanisë, Avdijaj, thotë se ka pasur shpesh kontakte me Federatën Shqiptare të Futbollit, në muajt e fundit.

“Ata kërkonin një përgjigje timen, tashmë. Unë e kam vënë veten në dispozicion të Shqipërisë, ndaj le të presim hapat e ardhshëm të FSHF-së,” – thotë Donis Avdijaj. – Natyrisht, do të më pëlqente të isha pjesë e Kampionatit Europian, por besoj se kjo nuk është e mundur. Lojtarët që arritën këtë sukses të madh meritojnë t’i shijojnë edhe finalet. Nëse nuk do të ketë vend për mua në Kampionatin Europian, do të luaj më pas me Shqipërinë.”