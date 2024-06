Ersekë, Postieri humb dokumentet sekrete, i mbante në bagazhin e furgonit të udhëtarëve

Postieri i pacertifikuar humbet materialet postare, mes të cilave edhe dokumente sekrete. Rasti i paprecedentë është regjistruar në filialin postar të Ersekës, ku postieri P.Z., 57 vjeç, pasi ka tërhequr materialet postare në zyrën e Korçës, është nisur në drejtim të Ersekës për t’i dorëzuar ato, por gjatë rrugës i ka humbur.

Sipas të dhënave, 57­ vjeçari, pasi ka marrë postën, i ka vendosur të gjitha në një çantë dhe është nisur për të udhëtuar drejt Ersekës me një furgon të rastit, i cili transportonte udhëtarë. Pasi e ka vendosur çantën në portobagazh së bashku me bagazhet e udhëtarëve të tjerë, postieri nuk ka mundur të konstatojë se ajo është hapur gjatë rrugës, duke bërë që një pjesë e zarfeve, kryesisht posta sekrete mes institucioneve, të humbasë gjatë udhëtimit.

Ai ka mundur të kuptojë se i kishte humbur materialet postare kur ka mbërritur në destinacion dhe menjëherë ka raportuar atë që i ka ndodhur, ndërsa nga dyshimet e tij ka sqaruar uniformat blu se çanta është hapur dhe zarfet mund të kenë rënë gjatë ndalesave nëpër rrugë ku udhëtarët kanë zbritur dhe kanë hapur portobagazhin e automjetit për të marrë çantat e tyre.

Nga ana e saj, Policia ka nisur procedimin penal për postierin dhe disa nga eprorët e tij, të cilët kanë lejuar që ai të punojë pavarësisht rregullores se postieri duhet të jetë i certifikuar.

Edhe pse procedura e parashikon se posta sekrete duhet transportuar me rregulla strikte, madje deri në shoqërues të specializuar, ku lejohen edhe shoqëruesit me armë për shkak të rëndësisë së dokumentacionit dhe letërkëmbimeve mes institucioneve, postieri në fjalë nuk ka qenë konform rregullores, çka ka sjellë edhe procedimin penal të tij, por edhe disa titullarëve, të cilët kanë mbyllur sytë përballë shkeljeve të procedurës.

Sipas të dhënave nga blutë e qytetit juglindor, pas sinjalizimit të rastit, ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për P.Z., 57 vjeç, banues në Ersekë, me detyrë postier, dega postare Ersekë, V.A., 52 vjeç, banues në Ersekë, me detyrë kryetar i Degës Postare Ersekë, A.B., 29 vjeç, banues në Korçë, me detyrë specialist i Sigurisë, në Filialin Postar Korçë, A.K., 47 vjeçe, banuese në Korçë, me detyrë shefe e Shërbimeve në Filialin Postar Korçë, pasi dyshohet se ata nuk kanë kryer kontrolle në përmbushje të detyrës dhe kanë lejuar postierin P.Z. të punonte pa certifikatë sigurie.

Burime të Policisë thonë se postieri kishte në këtë detyrë mbi 5 vjet, por, pavarësisht përvojës, ai nuk ishte certifikuar sipas rregullave./ Panorama