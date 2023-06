Ky përditësim i Facebook do të ju interesojë....

Keni rënë ndonjëherë "viktimë" e hakerave online, të cilët u kanë vjedhur rrjetet sociale, por edhe fotot?

Shpeshherë janë regjistruar raste të tilla dhe pikërisht për këtë arsye, rrjeti social “Facebook” ka hedhur një tjetër hap në drejtim të sigurisë së profilit të përdoruesve të saj.

“Facebook” do të lajmërojë përdoruesit nëse ka tentativa për të vjedhur profilin e tyre. “The Sun” shkruan se kur rrjeti social beson se një llogari është false, do ta vendosë në shënjestër dhe do ta testojë.

Por, nëse “Facebook” nuk e dallon dot një profil fals që përdor fotot tuaja, mund të ankoheni manualisht tek rrjeti.

Rrreti më i madh social Facebook, nuk lejon përdoruesit të pretendojnë se janë dikush tjetër, të vjedhin foto, të mbajnë emër të rremë, të bëjnë një llogari false për një person, përjashtuar rastet kur një përdorues i rremë mund të "gënjejë" rrjetin duke u paraqitur si llogari e një personi.