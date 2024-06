Taulant Balla zbulon arësyen e protestës së opozitës në Kuvend

Taulant Balla zbulon sipas tij aresyen e vertete te protestes se sotme te opozites ne Kuvend. Sipas tij aresyeja eshte zse Prokuroria kërkoi një vit burg për ish- ministrin e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë Berisha, Myqerem Tafaj.

Balla ne shenimin e tij shkruan Berisha dhe Pollo licencuan “vitrinat dhe kristalinat duke cënuar arsimin e lartë”.

Reagimi i plotë i Taulant Ballës:

“Ja pse Saliu ishte sot shume i shqetësuar. Ja pse urdhëroi deputetet e tij t'i binin foltores dhe tavolinave. Ja pse Saliu ka mbledhur tani me urgjence Grupin te SHQUPI.

Sot Prokuroria e gjeti fajtor Ministrin e Arsimit te qeverise se vjetër te Sali Berishes per mashtrimin e 1869 studenteve, duke i shkaktuar familjeve te tyre nje dem prej 1 milionë Eurosh. Prokuria kërkon 1 vit burg për këtë ish-minister te Sali Berishes.

Sali Berisha me Myqerem Tafajn dhe me pare me Genc Pollon licensuan vitrinat dhe kristalinat, duke e cuar arsimin e larte në pikën ku kishte kontrata të tipit: “Dhuron një makinë dhe fiton një bursë trevjeçare universitare”, “Dhuron 800 litra naftë, kontratë e hapur për tre vite dhe përfiton katër bursa studimi trevjeçare ose shërbime të tjera”, “Dhuron 17 kompjutera dhe përfiton 6 bursa studimi trevjeçare”, “Dhuron punime të ndryshme në duralumin...”. Ky është arsimi juaj i lartë? “Materiale të ndryshme në dru dhe përfiton katër bursa studimi”, “Dhuron dy ton tallash në këmbim të dy bursave trevjeçare për titull shkencor”. A e kuptoni tani që kur vini këtu dhe flisni sikur keni ardhur nga qielli dukeni komplet qesharakë apo jo? “Dhuron raki rrushi, mollë dhe verë dhe përfiton bursë studimi trevjeçare me të drejtë të së dytës në bazë të sasisë së rrushit, mollës dhe verës”. E kuptoni se çfarë vreshtash dhe çfarë lloj distilerish keni vënë në lëvizje ju për të dhënë bursa apo jo? “Dhuron një makinë Volkswagen dhe një Chevrolet të përdorur, dhe të dy bashkë marrin nga dy bursa tre vjeçare”, “Dhuron 20 sedilje furgoni..”, - po këto sediljet, çfarë janë këto? “si dhe sistem të brendshëm fugoni”, - fugonin vetë nuk e dhuron, por këto të gjitha i dhuron, “dhe përfiton dy bursa dy vjeçare”.