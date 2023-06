Itali, policia arreston dy vëllezërit shqiptarë, akuzohen për 100 grabitje

Policia italiane ka vendosur ne pranga dy vellezerit Edmond dhe Eduard Trushi me origjinë shqiptare. Ata janë arrestuar nga policia në Cuneo të Italisë për me akuzen per grabitje.

Policia e cila beri kontroll banesash, ka thene se në kafazin e pëllumbave, u gjetën bizhuteri, ora të shtrenjta dhe sende të tjera të çmuara. Gjithashtu policia gjeti dhe 25 mijë euro cash.

Hetuesit thonë se, binjakët i dërgonin në Shqipëri sendet e vjedhura. Ata mendohet se kanë krye mbi 100 grabitje ku vetëm në një natë në kanë kryer shtatë vjedhje në Rifreddo

Shqiptaret u arrestuan disa muaj më parë, por arritën të arratiseshin pasi dhunuan patrullën e policisë, raporton "La Stampa".

Edhe në momentin e arrestimit të sotëm, Edmondi është ndjekur 24 orë nga policia ndërsa po drejtonte një makinë “Ford Mustang”.