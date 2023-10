Manjani takon koordinatorin e OKB në Shqipëri, ja çfarë diskutohet

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, priti sot në një takim Koordinatorin e Përhershëm të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, Ambasadorin Brian Williams.

Gjatë takimit është diskutuar mbi disa çështje me rëndësi në drejtim të forcimit të bashkëpunimit me Kombet e Bashkuara, veçanërisht në lidhje me monitorimin dhe standardizimin e respektimit të të drejtave të njeriut.

Ambasadori Williams është ndalur mbi rëndësinë e përpjekjeve për respektimin e të drejtave të njeriut, ndërsa gjithashtu ka shprehur vullnetin lidhur me ofrimin e ekspertizës mbi proceset reformuese në sistemin e drejtësisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bashkërendimi i përpjekjeve për të mundësuar sundimin e ligjit është vlerësuar nga ministri Manjani si një hap që duhet të ndërmerret me të gjitha organizmat ndërkombëtare, të cilët po e presin me mjaft interes zbatimin e reformës në drejtësi, gjë që do të garantonte suksesin drejt forcimit të shtetit të së drejtës.