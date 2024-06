I mori jetën çiftit në Milot, burg për invalidin

Gjykata e Lezhës ka lënë në arrest me burg invalidin Pashk Vokrri, i cili u mori jetën dy tregtarëve tre ditë më parë, teksa i përplasi me automjet. Në seancën gjyqësore për masën e sigurisë, avokatja e 58-vjeçarit kërkoi zbutjen e dënimit për klientin e saj me argumentin se është invalid i shkallës së parë, por ky fakt nuk u mor parasysh nga gjykata.

Paraditen e 20 marsit në Fushë Milot, 2 persona humbën jetën, ndërsa 4 të tjerë u plagosën, teksa automjeti që drejtohej nga Vokrri është futur me shpejtësi mes turmës në tregun gjësë së gjallë, duke u përplasur më pas në një dyqan mishi. Llesh Marku 70-vjeç gjeti vdekjen pa u nisur për në spital, ndërsa një grua humbi jetën rrugës drejt spitalit të Traumës.