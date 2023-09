Lëvizja Globale ”Ora e Tokës” lançon fushatën e vitit 2015

Miliona njerëz bashkohen me qëllimin që të sjellin një ndryshim në përpjekjet për të marrë vendime që ndryshojnë kursin e çështjeve klimatike. Miliona njerëz kërkojnë të punohet seriozisht dhe të gjenden zgjidhje afatgjata për një të ardhme të qëndrueshe të planetit”, tha Sudhanshu Sarronwala, Drejtor Ekzekutiv për Komunikimin në WWF. Gjatë tetë vite, “Ora e Tokës” është rritur nga një aktivitet i veçuar për fikjen e dritave në Sidnei, Australi, në fushatën më të madhe mjedisore në botë që mobilizoi qindra milionë njerëz në 163 vende dhe 7.000 qytete.

“Ora e Tokës” 2015 do të organizohet edhe në Shqipëri në datën 28 mars 2015 me anë të shumë aktiviteteve mjedisore. Shumë qytete do t’I bashkohen iniciativës për te tërhequr më shumë vëmendje në çështjen e ndryshimeve klimatike, behet e ditur nga organizatorët e lëvizjes mjedisore në Shqipëri.