Ronaldo tregon momentin më të vështirë në karrierë

Cristiano Ronaldo ka thënë se largimi në moshën 11 vjeçare nga familja, ishte momenti më i vështirë në karrierën

Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo, i cili po ka formë të luhatshme këtë edicion edhe përkundër numrit të golave të shënuar, ka treguar momentin më të vështirë në karrierë.

Tre herë fituesi i Topit të Artë, ka thënë se e kishte shumë të vështirë që të largohej nga familja në atë moshë të re, por siç ka thënë ai ‘vuajtjet janë shpërblyer’.

“Të largohesh nga shtëpia ishte shumë e vështirë. Unë e lash familjen kur isha 11 apo 12 vjet për të shkuar në një qytet tjetër”, deklaroi Ronaldo.

“Rreth moshës 15, 16 apo 17 vjeç e kuptova që unë mund të jem lojtar profesionist dhe atëherë gjithçka filloi të ndryshonte”, shtoi portugezi.

“Në karrierën time i kam arritur të gjitha me punë. Nëse ke talent dhe nëse nuk punon, atëherë nuk do të fitosh asgjë. Vuajtjet janë shpërblyer dhe unë do të vazhdoj të punoj”, përfundoi ai. /Express/