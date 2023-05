Ekstradohet nga Greqia hajduti shqiptar, 5 vite burg për vjedhje

Nga Zyra Qendrore Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Athina, Greqi, drejt vendit tonë i 26-vjeçarit Florenc Ndoj, lindur në Lezhë. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 234, datë 20.02.2012, e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet burgim për kryerjen e veprës penale “Vjedhje e kryer në bashkëpunim. Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Athina u bë i mundur arrestimi në Greqi, me qëllim ekstradimi drejt vendit tonë.