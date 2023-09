Seks apo futboll?! Ja vendi ku meshkujt zgjedhin të dytën!

Një studim i fundit nga një universitet në Britaninë e Madhe ka arritur në konkluzionin se, meshkujt në këtë shtet preferojnë të shohin futboll se sa të bëjnë seks.

Një fitore e skuadrës së tyre të zemrës i çon në delir më tepër, se sa një natë intime me partneren.

Mbi gjysma e meshkujve britanikë (56%) thonë se, duke ndjekur një ndeshje të skuadrës së preferuar, rritet më tepër adrenalina se sa kur flirtojnë poshtë çarçafit.

Në studim thuhet gjithashtu se, mesatarisht në një javë meshkujt britanikë shpenzojnë 3­3.5 orë duke parë futboll, në krahasim me dy orë që kryejnë marrëdhënie seksuale.

Në anketën e kryer, 51% e meshkujve britanikë kanë pranuar se përpara një superndeshjeje, ata do të injoronin të luanin me fëmijët, apo ta kalonin kohën me partneren.