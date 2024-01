Sulmi në Ankara, Berisha: Akt mizor, autorët të ndëshkohen

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka dënuar sulmin terrorist në kryeqytetin e Turqisë, ku humbën jetën 34 persona dhe u plagosën 125 vetë. Në një postim në Facebook, Berisha ka shprehur ngushëllimet për familjarët e viktimave dhe është shprehur se përgjegjësit e sulmit barbar do të marrin ndëshkimin e merituar nga autoritetet e Turqisë.

Statusi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha

Sulm tjeter terrorist ne Ankara, humbasin jeten 34 qytetare turq dhe plagosen mbi 120 te tjere! Te dashur miq, nje akt i ri i rend terrorist ka goditur dje kryeqytetin e Turqise. Duke denuar me ashpersine me te madhe kete akt primitiv barbar, shpreh ngushellimet e mia me te sinqerta familjeve te viktimave dhe autoriteteve turke, si dhe lutjet e mia per sherimin e viktimave. Une gjithashtu shpreh bindjen e thelle se autoret, organizatoret, sponsorizuesit e ketij akti mizor do marrin nga organet e zbatimit te ligjit te Turqise ndeshkimin e merituar shembullor!