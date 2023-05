Arrestohen dy shqiptarë në Romë, mbështesnin Shtetin Islamik

Forcat italiane të anti-terrorit kanë lëshuar urdhrin e arrestit me akuzën e veprimtarisë terroriste për dy shqiptarë nga Maqedonia. I është komunikuar akuza Vullnet Maqellarës, 41 – vjeç, i njohur me nofkën Carlito Brigande, i cili aktualisht ndodhet në burg. Ndërsa në pranga ka rënë edhe shqiptari tjetër Abdulla Kurtishi, 26 – vjeç.

Ky i fundit ishte arratisur nga një burg maqedonas dhe u arrestua në Romë. Dy shqiptarët planifikonin që të luftonin për të ashtuquajturin Shteti Islamik. Hetimi nisi me arrestimin e Vullnet Maqellarës nëntorin e kaluar. Në shtëpinë e tij u gjetën disa letra me shkrim dore në gjuhën arabe dhe disa fotografi që lidheshin me radikalizmin islamik. Më pas çështja u mor nga njësia italiane e anti-terrorit e cila zbuloi se ditë më parë, 41-vjeçari kishte kontaktuar në internet tunizianin Firas Bahrouni, i ndodhur në Irak ku luftonte përkrah ISIS.

Në komunikimiet e tij me tunizianin, Maqellara i shkruante se dëshiron të shkojë në Irak e t’i bashkohet luftëtarëve të Shtetit Islamik, madje shqiptari, vetëofrohet të kryejë edhe një mision vetëvrasës me autobombë kundër të “pabesëve”. Operacioni anti-terrorizëm u konkretizua mbrëmjen e së premtes me arrestimin e shqiptarit tjetër Abdulla Kurtishi, për të cilin kishte një urdhër ndërkombëtar arresti. Nga përgjimet e anti-terrorit italian, rezultoi se 26 – vjeçari Kurittshi mbante një lidhje të ngushtë me Vullnet Maqellarën dhe pranoi se mbështeste kauzën xhihadiste. Prokuroria italiane i akuzon dy shqiptarët dhe tunizianin për lidhje me aktivitetin terrorist.klan