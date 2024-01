Turqia i kunërpërgjigjet sistemeve raketore të Rusisë

Turqia njoftohet se po enegocion me konsorciumin francezo-italian “Jurosam” për blerjen e sistemeve raketore me rreze të mesme. Keto sisteme pritet të vendosen në kufi me Sirinë, shkruan gazeta turke “Aksam”.

Negociatat me “Jurosam” janë aktivizuar pasi ka dështuar marrëveshja për blerjen e sistemeve të raketave kineze.

Kina në vitin 2013 fitoi tenderin për dërgimin e sistemeve të raketave në vlerë prej 3,4 miliardë dollarëve.

Behet me dije se Turqia ka ndërprerë marrëveshjen, pasi Kina nuk ka ranë dakord t’ia jap të drejtën e teknologjisë Ankarasë për prodhimin e sistemeve të raketave.

Sipas marrëveshjes të paktën 50 për qind të prodhimit të sistemeve të raketave duheshin të transferohen në Turqi.