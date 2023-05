Elbasan, policia publikon masat për Ditën e Verës

Policia e Elbasanit ka bere publike masat e marra “me qëllim sigurimin e rendit dhe qetësisë publike, lëvizjen normale të mjeteve, rritjen e sigurisë në akset rrugore si dhe trafikut në qytet", gjatë Ditës së Verës.

Duke nisur nga dita e dielë, të gjitha shërbimet në Drejtorinë e Policisë Elbasan do të kalojnë në shërbim të përforcuar për zhvillimin sa më normal të aktiviteteve festive. Për të përballuar me sukses festimin sa më normal të Ditës së Verës, në ndihmë të shërbimeve të Policise Elbasan, do të vihen në dispozicion edhe forca nga Policia e Tiranës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas njoftimit për shtyp të Policisë së Elbasanit, në këtë plan masash do të angazhohen 306 forca policie nga Elbasani dhe Tirana.

Nuk do të lejohet lëvizja apo parkimii i mjeteve në këto akse rrugore:

1.Në orën 08:00 deri në përfundim të aktivitetit të Karnavaleve do të bllokohet lëvizja nga stadiumi deri tek “1 Maji”.

2. Nga stadiumi deri tek “Pallati i Sportit” nuk do të lejohen parkimet apo qëndrimet e mjeteve.

3. Nga Kryqëzimi i Luleve deri në Unazën Jugore nuk do të lejohen parkimet e mjeteve.

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan ka kërkuar mirëkuptimin e pjesëmarrësve në këtë ditë feste të evitojnë në maksimum lëvizjen me automjet brenda qytetit të Elbasanit, çka do të sillte një ndihmesë të madhe në zhvillimin sa më normal të aktiviteteve festive.