Rrëfimi prekës i aktorit Albano Bogdo

Aktori i njohur i humorit Albano Bogdo ka rrefyer nje sekret te jetes se tij ne faqen zyrtare ne FB.

Ai ka vleresuar mbeshtetjen e fansave ndersa ka treguar se 5 vite me pare ka qene nje student i thjeshte qe as parate nuk i dilnin per shpenzimet e perditshme.

Ja rrefimi i aktorit ne faqen e tij zyrtare:

Po ju them nje sekret. Para 5 vjetesh nuk me njihte askush dhe enderroja nje dite te behesha aktor i famshem. Ne FB kisha 120 friendsa dhe femrat nuk ma pranonin friend requestin(as shoqet e klases biles). Punoja kamarier ose banakier ku te mundja, dhe leket mezi me dilnin per kafe dhe per cigare. Sot, mu bene 100 mije like ne fanpage. E di qe ne boten qe jetojme nuk jane asgje...ka kengetare ne shqiperi qe kaq i bejne ne dite, por per mua eshte shume domethenese, SEPSE nuk kam blere asnje. Jane te gjithe njerez te vertete. Nuk di si tju falenderoj tamam. SEKRETI eshte ky(ai qe do ju thosha ne fillim)...sa me shume njerez tju thone te hiqni dore nga endrrat tuaja....aq me shume duhet te kembengulni.....nuk ka asgje qe nuk realizohet.....kur ja dola une(nje cope student nga saranda me 1 mij leke t vjetra ne xhep) PATJETER qe mund tja dalesh dhe ti......

Albano eshte sot nje nga aktoret me te preferuar te humorit ne Shqiperi. Ai ka ndertuar nje personalitet te vetin artistik duke qene unik ne interpretim./lajmifundit.al