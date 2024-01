Komisioni i Disiplinës pezullon me katër ndeshje Bakajn

Ato dy fjalë më tepër të thëna në inat e sipër ndaj Lorenc Jeminit i kushtojnë më tepër nga sa mund të mendonte Elis Bakajt dhe mbi të gjitha Tiranës. Përvec kartonit të kuq dhe historisë që të gjithë e dimë se si shkoi në derbi, fantazisti i Tiranës është ndëshkuar dhe me 4 javë pezullim nga Komisioni i Disiplinës, që ka vendosur të marrë këtë masë ndëshkimore ndaj Bakajt pas relacionit të gjyqtarit të ndeshjes, me motivimin për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes. Në këtë mënyrë Elis Bakaj që e shleu një nga ndeshjet e skualifikimit në takimin me Flamurtarin do ti duhet të mungojë të paktën edhe në takimin e kësaj të diele me Vllazninë, ndërsa më pas mund të përfitojë nga rregullorja për të konvertuar me gjobë gjysmën e mbetur të dënimit për ndeshjet me Kukësin dhe Tërbunin.

Mungesa e Bakajt është një goditje më tepër për Tiranën që nuk po kalon ditë të mira. Drejtuesit e klubit bardheblu u kontestuan ashpër nga tifozët që bojkotuan ndeshjen me Flamurtarin, ndërkohë që konkurrenca për vendin e tretë që mund të sigurojë dhe objektivin e vetëm të mbetur për bardheblutë, kualifkimin në kompeticionet Europiane është bërë shumë e ashpër me rivalët e Kukësit dhe Teutës që në kuotën e 41 pikëve kanë lënë pas me 2 pikë bardheblutë. Përvec dënimit të Bakajt vendimi i fundit i Komisionit të Disiplinës ka të bëjë më së shumti me sjelljen e tifozerive, pasi me të njëjtin motivim, për sjellje të gabuar të spektatorëve janë gjobitur me nga 100 mijë lekë klubet e Partizanit, Kukësit dhe Flamurtarit./ssport