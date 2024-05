Plas “sherri” mes Rita Orës dhe Taylor Swift, shkak ... Calvin Harris

Taylor Swift është e shqetësuar për albumin e ri të Rita Orës, sidomos me këngët që kanë të bëjnë me Calvin Harris, të dashurin aktual të Swift.

25-vjeçarja Ora ditë më parë ka konfirmuar se do të ketë këngë që kanë të bëjnë me ish të dashurin e saj Calvin Harris, dhe padyshim se Taylor është e shqetësuar në lidhje me sekretet që ajo mund t’i përhapë në lidhje me të dashurin e saj.

“Taylor është e shqetësuar për albumin e ri të Rita Orës, pasi ka mjaft këngë që e paraqesin Calvinin në mënyrë të keqe”, ka thënë ekskluzivisht një burim për HollyëoodLife.com.

“Ajo nuk dëshiron komente negative për të dashurin e saj të cilat mund të ndikojnë në marrëdhëniet e tyre për shkak të konceptimit publik”.