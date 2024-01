Kongresi i PS, votojnë sot socialistët e Vlorës dhe Gjirokastrës

Partia Socialiste do të vijojë edhe këtë të shtunë me zgjedhje për delegatët e Kongresit. Sot do të votojnë socialistët e qarkut të Vlorës dhe Gjirokastrës. Në këto dy qarqe do të votohet për zgjedhjen e delegatëve, që do të përfaqësojnë socialistët në kongresin e 19 marsit.

Votimet kanë nisur në orën 09.00 dhe do të përfundojnë në orën 16.00. Për kongresin e muajit të ardhshëm socialistët deri tani kanë zgjedhur delegatët në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Fier dhe Berat.