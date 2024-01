Dëshironi të dobësoheni? Ndiqni këta hapa

Shumica e njerëzve nuk janë të kënaqur me atë se si duken, dhe le ta pranojmë, secili nga ne dëshiron që të ketë një trup të përkryer. Njerëzit shpenzojnë shume në barna, në dieta dhe për të shkuar në palestër. Por, tani ka edhe një mënyrë tjetër më të lehtë e cila nuk do të ju shpenzojë shumë as kohë as para.

Ndiqni këta 7 hapa:

1.Fotografoni ushqimin tuaj (për të ditur sa keni ngrënë dhe çfarë keni ngrënë)

2.Vareni një pasqyre (shikojeni veten duke ngrënë)

3.Hani karamele të mbështjell pasi që merr kohë për t`i qëruar dhe kjo bënë që ju të hani më pak

4.Mbani qirinj të vanilës në shtëpi, pasi që aroma e tyre ju largon mendjen nga ushqimi

5.Bëni një sy gjumë, pasi që kur jeni i lodhur atëherë ju jeni edhe i uritur dhe kështu ju hani shumë ushqim

6.Hani me gjininë e kundër, sepse kështu ju e kontrolloni veten

7.Pini vaj ulliri, dy lugë në ditë sepse ta ndal apetitin dhe i bën mirë lëkurës, thonjve dhe flokëve.