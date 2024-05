Inter mposht Juventusin, por finalja është mes bardhezinjve e Milanit

Milan-Juventus do të jetë finalja e Kupës së Italisë për këtë sezon. Interi mbrëmjen e së mërkurës në ndeshjen e kthimit ndaj Juventusit, e ka çuar rezultatin te penalltitë pasi i mbylli 120 minuta lojë me rezultatin 3-0. Me kete rezultat Juventusi fitoi në ndeshjen e parë.

Bardhezinjtë u treguan më të saktë në goditjen e 11-metërshave, duke siguruar finalen e Kupës ku do të ndeshen me Milanin, që arriti të kualifikohet një ditë më parë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Interi zhvilloi një ndeshje të madhe, duke shënuar 3 herë në kohën e rregullt. Në pjesën e parë me Brozovic, në minutën e 49 Perisic dhe 8 minuta para përfundimit të kohës së rregullt ishte sërish kroati Brozovic që e çoi ndeshjen në 3-0. Me të njëjtin rezultat, Juvetusi fitoi në Torino dhe takimi shkoi në kohë shtesë, por në 30 minutat e saj nuk pati më gola dhe për të vendosur ekipin finalist u nevojitën gjuajtjet e penalltive. Lojtarët e Juventusit ishin perfekt duke realizuar të pesta goditjet, ndërsa për Interin gaboi Palacio. Njëra nga penalltitë e zikaltërve u shënua nga lojtari shqiptar, Manaj.

Ndeshja finale e Kupës së Italisë do të zhvillohet më 21 maj.