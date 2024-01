Harron misionin! Prifti katolik thith drogë në dhomën me relike naziste

Një moment tronditës është regjistruar me në fokus një prift katolik. Ky i fundit është kapur teksa thith kokainë brenda një dhome të mbushur plot me relike naziste.

At Stephen Crossan, 37 vjeç, thith drogën e klasit A me një kartmonedhë 10 stërlinëshe. Momenti është kapur pas një feste me birra dhe uiski në shtëpinë e tij.

Ndërkohë, mësohet se përpara se prifti të thithë pluhurin e bardhë thotë se nuk “duhet ta bëj”!.